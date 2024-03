Il Grosseto adesso è terzo La rincorsa continua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Prosegue ladel(49) verso la testa della classifica: ora I biancorossi sono sul podio assestandosi in terza posizione alle spalle di Pianese (52) e Follonica Gavorrano (53) capolista. La vittoria sul Trestina, infatti, ha consentito a Cretella e compagni di scavalcare il Livorno, uscito sconfitto dal match con il Follonica Gavorrano: per il momento una piccola soddisfazione quando mancano sette giornate al termine del campionato (in trasferta Ghiviborgo, Pianese, Tavarnelle, Montevarchi, in casa Ponsacco, Real Forte Querceta e Orvietana). La "cura Malotti", dunque, sta dando I risultati sperati (tre vittorie e due pareggi) per cui I biancorossi devono proseguire su questa strada cercando sempre la vittoria e senza guardare I risultati delle avversarie per poter chiudere il torneo "senza rimpianti – come ha affermato il direttore ...