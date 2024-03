Il granchio blu manda la pesca in crisi Dai mutui ai fondi | ecco le misure del governo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilblu torna a far danni al settore della, in particolare agli allevamenti di vongole e cozze. Dopo un breve periodo di "letargo" invernale e alcune (poche per la verità) settimane di temperature più basse che ne avevano rallentato l'attività, il crostaceo si è risvegliato con l'arrivo dei primi caldi, mettendo di nuovo inil settore con la sua voracità. Per cercare di contrastare almeno in parte la presenza delblu e fornire ossigeno - anche economico - al settore della, ilitaliano ha approvato alcunedi sostegno che coinvolgono idelle imprese e contributi a fondo perduto per incentivare la cattura del crostaceo e ridurre gli esemplari in circolazione lungo le nostre coste.