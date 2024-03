Il governo Meloni ha affossato lo stato di diritto | le picconate dalla giustizia ai diritti umani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 marzo 2024) Peggiora lodiin Ue e anche in Italia si registra un graduale declino. Il report di Liberties evidenzia come i governi stiano indebolendo le regole democratiche, limitando i. Anche quello a manifestare, proprio in Italia. Le democrazie più antiche, come Francia, Germania e Belgio registrano sfide sporadiche allodi, mentre altre consolidate vedono l’ascesa di partiti di estrema destra che portano a un deterioramento dellodi. Proprio in questo caso si fa riferimento all’Italia e alla Svezia, sostenendo che il deterioramento è graduale ma rischia di diventare sistemico. A riportare i dati di questa ricerca è il Guardian: lo studio ècompilato da Liberties con 37 gruppi per i ...