Il giornalista del Tg2 non sapeva di essere in onda | non è giusto che paghi per Fiorello e sua figlia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 19 marzo 2024) Il commento di Piergiorgio Giacovazzo è malevolo e ingenuo, ma ildel Tg2 nondiinè l'uomo più in vista. È lo spettacolo in Italia. Non è strano che attiri delle invidie persino – anzi, soprattutto – da parte della sua stessa azienda.