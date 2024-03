Il Giappone dice basta ai tassi di interesse negativi Mentre noi aspettiamo il calo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 19 marzo 2024) Tokyo cambia rotta.in tutto il mondo idisalivano ilper 17 anni ha mantenuto la stessa posizione:fermi e/o. Oggi invece stop. Il costo del denaro è stato alzato dello 0,1%. Fine dell’unico regime dial mondo. E le altre banche centrali? L’attendismo regna. In molti dicono che la Fed detta la linea e tutti aspettano la prima mossa, per poi seguire. Come è sempre stato. Tokyo ha alzato idioggi per la prima volta dal 2007. Idia breve termine passano a circa lo 0%-0,1% dal -0,1%. Una decisione attesa, visto il crescere dell’inflazione e l’aumento dei salari del 5,3%. Il ...