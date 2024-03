Il ‘Fuoco Sacro’ dei Cor Veleno | «Un faro Il rap in Italia? Finalmente autentico»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 19 marzo 2024) Si intitola Fuoco Sacro il nuovo album dei Cor, l’ottavo della loro discografia. Tredici tracce che celebrano i 50 anni dell’hip hop in un viaggio sonoro senza sconti, arricchito da preziosi featuring. In Fuoco Sacro appaiono infatti leggende come Inoki, Colle der Fomento e Fabri Fibra, ma anche alcuni dei nuovi protagonisti Nayt, Franco 126, Willie Peyote e Mostro. E ancora talenti emergenti come Ele A, Ugo Crepa e Klaus Noir fino alle gaitas di Marlon Peroza. Il disco è stato anticipato dall’uscita del singolo e video della title track Fuoco Sacro feat. Colle Der Fomento, e dai singoli La Novità feat. Mostro, Comfort Zone feat. Marlon Peroza e Pallottole Sull’amore feat. Fabri Fibra. Ne abbiamo parlato con Grandi Numeri. Qual è la sensazione dopo l’uscita di Fuoco Sacro?«Sono felice e non è scontato, perché abbiamo un approccio un po’ eclettico verso la ...