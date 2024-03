Il fiuto dei cinofili guidata da Spike scovano droga in carcere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli è stata teatro di un’imponente operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale (NIC), sotto la guida della Direzione Distrettuale Antimafiatro. Questa massiccia azione ha portato all’esecuzione di ben 30 ordinanze di misure cautelari in, segnando un duro colpo al crimine organizzato che aveva radici profonde nel tessuto urbano partenopeo. Il focus principale dell’operazione è stato lo smantellamento di una pericolosa rete di spaccio, la cui portata si estendeva persino dietro le sbarre delle prigioni, dove i detenuti venivano provvisti di cellulari e sostanze stupefacenti. Un fenomeno che metteva in pericolo non solo la sicurezza delle strade, ma anche quella degli istituti penitenziari stessi. L’eccezionale lavoro investigativo svolto dai...