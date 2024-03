Il filo puntinismo di Salvini mina le basi della democrazia liberale Il commento di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Ovvio che l’uscita di Matteosulla legittimità delle elezioni russe (“quando un popolo vota ha sempre ragione”) sia motivo di imbarazzo per il governo di cui pure è vicepremier. Lo dimostra la risposta diretta e piccata del solitamente moderato Antonio Tajani (“la politica estera la fa il ministro degli Esteri”). Lo dimostra il gelo di Giorgia Meloni, imbarazzata anche in quanto presidente di turno del G7. A differenza del passato, però, questa volta le parole del segretario leghista non sono state rilanciate dai suoi fedelissimi. Delle due l’una: osi è subito pentito di un’uscita tanto iperbolica da aver ritenuto opportuno evitare che divenisse un coro; oppure anche chi gli sta attorno comincia a vedere in lui non più una soluzione, ma un problema. Di sicuro è questo il giudizio dei governatori leghisti, orientati, infatti, a ...