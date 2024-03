Il Dottor Alì | anticipazioni 23 marzo | Adil si dimette e rischia di morire

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 19 marzo 2024) IlAlì,23: cosa succederà al nostro protagonista, a processo per aver ucciso Kivilcim per salvare sua figlia? IlAlì,23: scritte offensive sul muro di da casa di Alì Alì è a casa a dormire, ma fa un brutto sogno: Kivilcim, la sua bambina, Tanju che tenta di salvare la donna e si dispera perché non riesce. La sveglia suona, strappando all’incubo il nostro specializzando, il quale si reca in salotto dove ad aspettarlo c’è una tavola imbandita per la colazione. Poco dopo arriva Nazli: gliel’ha preparata lei e ha in mano un bellissimo mazzo di fiori per completare l’opera. Alì è giù di corda per ciò che lo aspetta e l’amata cerca di distrarlo. …Purtroppo però compie un errore che lo fa andare in crisi. Coinvolta anche una malcapitata ...