Il dono dei tifosi viola Carrozzine per la Rsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Calcio e solidarietà. Proprio così, l’associazione deidella Fiorentina "Solo", assieme alclub Montevarchi "Aldo Scaramucci" hanno donato, nei giorni scorsi, alla casa di riposo di Montevarchi, seiper tutti gli ospiti che potranno, così, usufruire di questo importante ausilio per la vita di tutti i giorni anche, e semplicemente, per potersi spostare all’esterno della struttura e godersi qualche ora all’aria aperta ora che si andrà incontro alla bella stagione. Un gesto importante, significativo, che va ad aggiungersi ad altri che i vari club dei, non solo, dislocati un po’ in tutta Italia, mettono in pratica per le persone decisamente meno fortunate di tante altre: "E’ stata - affermano i responsabili dell’associazione - una giornata a dir ...