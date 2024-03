IL DISTRETTO STORICO DI JEDDAH LANCIA I PRIMI TRE HOTEL HERITAGE CON LO STATUS PATRIMONIO MONDIALE DELL' UNESCO

Incontro STORICO in Seminario Pio XI: Il Serra Club incontra i Club Service reggini - Vincenzo Nociti, Presidente Rotary DISTRETTO 2102, dott. Cosimo Sframeli ... La novità che ha reso questo evento STORICO e speciale è stato che per la prima volta in assoluto al Seminario Pio XI si ...reggiotv

Altri due rapimenti di massa nello stato di Kaduna, nel centronord della Nigeria - Più di cento persone sono state rapite in due attacchi condotti tra il 16 e il 18 marzo nello stato di Kaduna, nel centronord della Nigeria. L’ondata di rapimenti in corso nello stato e altrove sta me ...internazionale

I fiumi della Toscana contaminati dai Pfas: a inquinare è anche il DISTRETTO cartario. “La Regione intervenga sugli scarichi industriali” - In Toscana il DISTRETTO cartario di Lucca contribuisce all’inquinamento da Pfas (composti poli e perfluoroalchilici) di numerosi corsi d’acqua. Se la contaminazione da queste sostanze di sintesi, peri ...ilfattoquotidiano