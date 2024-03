Il digiuno intermittente di 8 ore è legato a un rischio maggiore del 90% di morte cardiovascolare | suggeriscono i primi dati

Can Yaman posta un selfie scattato allo specchio con il quale mostra la nuova forma fisica raggiunta per prepararsi al ruolo di Sandokan : “Ho perso 10 chili in 30 giorni sotto stretto monitoraggio ... (fanpage)

Una ricerca ha dimostrato che per ottenere gli effetti del digiuno bisogna praticarlo per un periodo non inferiore ai tre giorni. Questo metterebbe in dubbio l'efficacia delle modalità di digiuno ... (fanpage)

“Mangiare dopo le 23 aumenta il rischio di mortalità per tutte le cause”: il nuovo studio - Da tempo, gli scienziati avvertono che mangiare di notte è nocivo per la salute. Ora è la volta di un nuovo studio, pubblicato a febbraio su Nutrition & Diabetes ...ilfattoquotidiano

Personaggi: vai alla sezione - Si tratta di un mese sacro per me, su Internet possono trovarsi cose brutte da vedere durante il digiuno”. intermittente in campo e fuori, insomma. Anzi, no: una volta, dalla sua playlist, è partita ...gazzetta

Sabatini, il racconto drammatico: "Sono finita in ospedale per una dieta folle" - Alice, ex Miss Italia e giocatrice di basket, ha parlato della propria esperienza nel programma tv Zona Bianca ...corrieredellosport