Il derby all’Helvia Recina | Rata | un ko che fa male

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) C’è l’arbitro Ferroni di Fermo sul banco degli imputati per l’espulsione di Gagliardini, per un calcio di rigore negato e per altre decisioni durante la gara contro il Montefano. "È un handicap rimanere in 10 – spiega Pieralvise Ruani (foto), allenatore della Maceratese – perché restando in 11 avremmo potuto anche vincere. Però anche in dieci i ragazzi hanno fatto bene, invece non mi è piaciuta la gestione della gara da parte dell’arbitro: ogni fallo un’ammonizione, un’espulsione ingiusta perché Gagliardini ha preso la palla con l’anca e poi il giocatore è caduto a terra". È una sconfitta che brucia. "Perdere così faa me e alla squadra". Sul campo i biancorossi hanno invocato il rigore. "Per me c’era – spiega Ruani – perché Minnozzi aveva superato l’avversario e la palla è stata colpita con la mano". La sconfitta riporta a mente quella di Montegranaro dove la ...