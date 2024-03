Il cordoglio dell’Atalanta dopo la scomparsa di Joe Barone

(Di martedì 19 marzo 2024) Morte, il comunicato ufficialeBergamasca Calcio sulladel dirigente viola A fronte delladi, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha voluto diramare un comunicato di vicinanza. IL COMUNICATO – Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’ACF Fiorentina per la repentina ed improvvisadel Direttore Generale Joe.L’Atalanta rivolge ai familiari e alla società viola le più sentite e sincere condoglianze.

Torino, il cordoglio della società e del presidente Cairo per la morte di Barone - Il malore che lo aveva colpito domenica scorsa poco prima dell'inizio della sfida della sua squadra contro l'Atalanta, è stato purtroppo fatale ... società granata hanno voluto esprimere il proprio ...toronews

INTER, cordoglio per la scomparsa di Joe Barone - Attraverso i propri canali social l'Inter ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del d.g. Barone. Questo il comunicato: FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la ...firenzeviola

Fiorentina, scomparsa Joe Barone: il cordoglio del Palermo - "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del direttore generale dell’ACF Fiorentina Joe Barone", ...mediagol