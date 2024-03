Il Comune si riprende lo stadio Ieri sopralluogo e prime verifiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Alla fine, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce l’incompetenza dei giudici amministrativi, l’accelerazione da parte delc’è stata.mattina alle 11 l’amministrazione ha di fatto ripreso possesso delloe poco più tardi anche del campo ’Bertoni’. Venerdì stesso, dopo la pubblicazione della sentenza, l’Acr Siena era stata informata delle intenzioni di Palazzo pubblico, nel caso ci fosse stata l’intenzione di presentarsi per fare una regolare consegna. Niente da fare, come previsto. E anzi, all’arrivo, la polizia municipale guidata dal comandata Alfredo Zanchi, che accompagnava gli assessori Michele Capitani e Lorenzo Lorè, ha verificato che erano state sostituite le serrature del portone di ingresso. È così arrivato Fulvio Muzzi, factotum delle società bianconere che da anni si avvicendano ...

