Il castello di vetro | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 19 marzo 2024) Alla fine delIldi, Janette si riconcilia con il padre Rex prima della sua morte, dopo non avere avuto più rapporti con lui da tempo. Il giorno del Ringraziamento successivo, festeggia con la famiglia, ricordando la vita anticonvenzionale di Rex. Ora è una scrittrice freelance che vive da sola e abbraccia la possibilità di una nuova vita lontano dal “di” della sua infanzia, un luogo di illusioni e vulnerabilità. Questo dopo che, nel 1989, Jeannette è una giornalista di gossip per la rivista New York ed è fidanzata con David, un analista finanziario. A cena con un cliente di David, Jeannette mente sui suoi genitori. Tornando a casa, vede i suoi genitori, ormai senza casa, che si buttano nei cassonetti. In seguito, incontra la madre, che rifiuta il suo fidanzamento. ...