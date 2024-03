Il campanello Xiaomi Smart Doorbell 3S non teme le condizioni meteo avverse

(Di martedì 19 marzo 2024)3S è un’evoluzione del modello esistente e offre interessanti funzionalità per lahome. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Smart Doorbell 3S: Il nuovo campanello video domestico intelligente con vari miglioramenti viene lanciato a livello globale - Xiaomi sta lanciando in tutto il mondo un nuovo campanello video, lo Xiaomi Smart Doorbell 3S, che presenta una serie di miglioramenti rispetto allo Smart Doorbell 3, tra cui il WiFi 6 e un'opzione di ...notebookcheck

Mobilità a costo zero e senza inquinare col monopattino elettrico Xiaomi 4 Go It - Questo monopattino elettrico Xiaomi è qualcosa di incredibile ... di gravità inferiore e quindi aumentare la stabilità di guida. Anche la posizione del campanello e del faro anteriore cambiano ...webnews

Windows 10 va in pensione Macchè: è il sistema operativo di 2 PC su 3 - Mentre il pensionamento forzato di Windows 10 si avvicina, la popolarità del sistema operativo non sembra far altro che aumentare.tech.everyeye