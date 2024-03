Il boomerang di Acerbi | la gestione disastrosa del caso Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo le accuse di razzismo di, l’atteggiamento contraddittorio dirischia di peggiorare la sua posizione. Unafallimentare della comunicazione. L’atteggiamento di Francescodopo le accuse di razzismo da parte dirischia di trasformarsi in un autenticoper il difensore dell’Inter. Unacaotica della delicata situazione che, invece di risolverla, ha finito per alimentare i sospetti sulla sua presunta colpevolezza. Le contraddizioni diTutto è iniziato con le presunte scuse immediate di, un’ammissione implicita di colpevolezza. Poi la smentita totale, con il brasiliano del Napoli ...