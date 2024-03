Il Bonus computer che non c’era…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 19 marzo 2024) Quanto segue era stato scritto il 10 marzo 2024, a seguito di una segnalazione di un nostro lettore. Credo sia interessante da leggere, anche per comprendere come funziona il fact-checking (e come possiamo, anche noi, sbagliare). Un lettore ci ha fatto una segnalazione e noi abbiamo toppato nel rispondergli. Troviamo però che sia l’occasione perfetta per un articolo che mostri come anche un fact-checker può essere colto in fallo. Nessuna vergogna. Partiamo dalla segnalazione di Alex, che ci ha scritto venerdì 8 marzo: Salve, circola da qualche giorno la notizia di un fantomatico “2024” di iniziativa governativa. Tutti gli articoli che ne parlano sembrano essere l’uno la copia dell’altro, con errori grossolani e periodi confusi, e senza uno straccio di fonte o riferimento normativo. La notizia è stata rilanciata anche dai grandi ...