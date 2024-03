Il blitz Sangiustese | così va bene»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Lacentra la prima vittoria esterna in campionato sul campo dell’Azzurra Colli ed è un successo pesante perché consente ai rossoblù di tenere all’ultimo posto gli avversari e di scavalcare Monturano e Montegiorgio. "Abbiamo disputato una buona partita – ha detto Luigi Giandomenico, allenatore della– che avevamo preparato. La squadra si è adattata sia a un campo difficile dove non è possibile fare a calcio sia a giocare sulle seconde palle. I ragazzi hanno lottato centrando un risultato molto importante. Ma siamo anche consapevoli che la strada è ancora lunghissima". Contro il fanalino di coda azzurra Colli è piaciuto l’atteggiamento della. "Ecco, quello non deve mai mancarecome la voglia di prendere il risultato: sono aspetti importanti, anche se ...