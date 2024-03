Il 19 marzo del 1940 nacque un grande italiano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar – Era l’entrante primavera del, poco prima dell’entrata nella guerra che per l’Italia significò il disastro. A Palermo nasceva un bambino che sarebbe diventato un uomo vero, destinato a fare la storia. Il suo nome era Paolo Borsellino. È Borsellino, perché al passato preferiamo il presente eterno, e alle date di morte preferiamo accoppiare e celebrare quelle di venuta al mondo. La storia del magistrato è un esempio di dramma, questo sì. Ma anche di onore, di lotta, di difesa del bene supremo della Nazione, prima ancora che dello Stato. Borsellino, eroeIn una Nazione che disconosce i suoi innumerevoli esempi umani auto-diffondendo una sorta di convinzione di una sua malignità quasi “genetica”, una figura come Borsellino è uno schiaffo in faccia. Una poderosa percossa pedagogica al depresso, al drogato o all’ignavo che ...