I vaccini Covid riducono il rischio di coaguli di sangue e insufficienza cardiaca dopo l’infezione

Il nuovo numero del Notiziario si apre con una nostra inchiesta che ha analizzato il numero totali di morti nei nostri principali comuni, prima e dopo Covid e vaccini , anche in base all’età, per un ... (ilnotiziario)

Vecchia farmacia addio: cosa si potrà fare nella nuova farmacia dei servizi - In arrivo nel Ddl semplificazioni la possibilità per il farmacista di erogare nuove prestazioni come vaccinazioni per over 12, test diagnostici o la scelta del medico di famiglia. Sì anche a locali se ...ilsole24ore

A colloquio con il Dott. Tommaso Palma - Tommaso Palma, Dirigente medico di Chirurgia Generale ed Oncologia presso l’U.O.C. di Chirurgia Oncologica dell’A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino, è...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in ...teleradio-news

"Brigitte Macron è un uomo" la giornalista pro Trump diffonde un falso. È un assaggio della campagna elettorale Usa - Candace Owens, ex progressista ora sostenitrice di Trump, flirta con il Putinismo, si è inventata il movimento “Blexit” e sostiene l’idea cospirativa che la ...repubblica