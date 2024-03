I Tiromancino tornano con il singolo Puntofermo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 19 marzo 2024)è il titolo del nuovodeiche anticipa il nuovo tour della band romana guidata da Federico Zampaglione Sarà disponibile da venerdì 22 marzo in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica, la nuova e inedita canzone dei(Emi Records Italy/Universal Music Italia). Federico Zampaglione ci ha abituato in oltre 30 anni di carriera ad un continuo passaggio tra canzoni (brani che sono entrati nella storia della musica italiana scritti per ima anche per altri grandi artisti italiani), libri (un romanzo diventato poi una sceneggiatura e un film), film (che negli anni lo hanno reso un affermato regista molto apprezzato soprattutto nel mondo dell’horror) e concerti, tour sold out che lo hanno visto girare in ...