I papà bergamaschi sono tra i più presenti in assoluto nella vita dei loro figli

(Di martedì 19 marzo 2024) I? Tra i piùindei, già dalla primissima età. La conferma arriva da un’indagine di Save the Children, divulgata proprio in occasione della Festa deldel 19 marzo, sull’utilizzo del congedo di paternità in Italia, a Bergamo utilizzato in ben 4 casi su 5. L’elaborazione, realizzata sugli ultimi dati Inps disponibili, indica infatti come l’81% deidella nostra provincia opti per l’astensione lavorativa volontaria: un dato altissimo, in italia secondo solo a Pordenone (85%), Vicenza (83%) e Treviso (82%), con Bergamo che condivide il quarto posto insieme alla provincia di Lecco. La percentuale si abbassa drasticamente nel Mezzogiorno, con valori di ...