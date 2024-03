I nuovi i trattamenti anti-età di Natura Bissé promettono miracoli | li abbiamo provati per voi …

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Il labirintico mondo della cosmetica ci stupisce per l’ennesima volta. Fra le migliaia di-età per la skincare che troviamo in commercio, quelli che hanno catturato la nostra attenzione sono di. Un brand del lusso, amato e rinomato per la sua efficacia e prodotti accuratamente studiati tanto che i clienti che lo provano si innamorano e non lo lasciano più. Il marchio nasce in Spagna nel 1979 e attraverso gli studi sulle neuroscienze,crea formulazioni di derivazione biotecnologica, botanica e biologica che trasformano la cosmetica in un’esperienza completa di benessere. Con queste premesse non potevamo che incuriosirci verso questi prodigiosi cosmetici, tanto da volerli provare per voi. Il trittico miracoloso L’ultimo lascio del brand è quello ...