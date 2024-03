I nostalgici delle ideologie forti sconfitte dalla storia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 19 marzo 2024) Era il dicembre 2023 quando Corrado Augias – in rotta coni vertici Rai – iniziò una collaborazione con La7 proponendo un programma di approfondimento e cultura dal titolo “La Torre di Babele”. In ogni puntata si è visto il conduttore confrontarsi, su di un particolare tema, con un ospite. Così tra gli ospiti riconosciamo volti noti dell’intellighènzia nostrana: Alessandro Barbero, Michele Serra, Ezio Mauro, Maurizio Ferraris, Antonio Scurati, Serena Dandini, Liliana Segre, Aldo Cazzullo, Giancarlo De Cataldo, Enrico Deaglio, Walter Veltroni, Roberto Benigni ed altri. L’intento della trasmissione è chiaro: la cultura sta a sinistra. Non è contigua al centrosinistra, ma solo alla sinistra. Il resto è ignoranza o – al più – residualità. Lo testimoniano le esperienze di tutti gli ospiti (si escluda, per ovvie ragioni, Liliana Segre). Se i favori politici degli elettori prendono ...