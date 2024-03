I messaggi dalla politica dopo la morte di Joe Barone | il cordoglio di Salvini | Renzi e il sindaco di Pozzallo

(Di martedì 19 marzo 2024) Anche laal fianco della famiglia di Joe, dirigente della Fiorentina morto all’età di 57 anniun grave malore poche ore prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. “e l’Italia piangono un uomo di grande rilevanza calcistica”. E’ il ricordo deldi, Roberto Ammatuna. “Cittadino del mondo, figlio nativo di, con la quale ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato. A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera”. Idi“Ciao Joe. Sei stato un amico ...

Il mondo del calcio italiano è in apprensione per Joe Barone , il dirigente della Fiorentina colto da un Malore quest’oggi mentre era in ritiro con la squadra. Anche il presidente della Figc, ... (sportface)

