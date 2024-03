I cinesi ora fanno i salutisti e l' export del vino crolla Le auto elettriche? Faranno fallire i produttori Ue

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 19 marzo 2024) In un'epoca in cui la Cina si erge come una superpotenza economica globale, è cruciale analizzare attentamente il rapporto commerciale che intratteniamo con questa nazione dinamica e in rapida crescita. L'Italia, con la sua ricca tradizione e produzione di beni di alta qualità, si trova in una posizione unica per sfruttare le opportunità offerte dal mercato cinese.