I bookmakers votano De Rossi come rivale per il quarto posto

(Di martedì 19 marzo 2024) Quante possibilità assegnano oggi i ‘bookmaker’ all’ipotesi di un Bologna tra le prime quattro della serie A e dunque con la certezza di unin Champions? Anche le quote raccontano di un testa a testa tra Thiago e De. I rossoblù oggi vengono quotati tra 1,95 e 2 su Planetwin365 e Betflag, mentre la Roma, che una settimana fa valeva tra 3 e 3,75 vale ora 2,75. Insomma, più passano le giornate e più l’ipotesi di finire tra le ‘Top 4’ appare una corsa a due. Resta in scia l’Atalanta, a 3,50 ma con una gara da recuperare, e a siderale distanza il Napoli a 13 e la Fiorentina a 17, anche quest’ultima con una gara in meno.

