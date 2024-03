I beni confiscati ai boss in Lombardia minacciati da politica e affari

(Di martedì 19 marzo 2024) C’è Casa Chiaravalle che accoglie i bisognosi: quattro imprese sociali che offrono, tra l’altro, una comunità per minori e housing sociale temporaneo. Ma c’è anche l’Osteria La Tela, a Rescaldina, o il centro di produzione di artigianato Parallelo Lab a Castellanza. Tutte realtà che in comune hanno il fatto di esserealle mafie e restituiti alla comunità, utilizzati per fini sociali. In occasione dell’anniversario della legge n. 109/96, l’associazione Libera ha pubblicato l’edizione 2024 di “Raccontiamo il bene” per documentare le esperienze di riutilizzo sociale deisottratti alle mafie. Storie edificanti, che però, secondo Libera, sono a rischio, per l’azione della. Tentativi di privatizzazione, disinteresse e attacchi alle misure di prevenzione, le nubi che aleggiano. Con 1.590 ...

beni confiscati alla mafia, la Liguria vara una nuova legge: ogni anno fondi per 600mila euro - Liguria. Approvata all’unanimità in consiglio regionale la nuova legge che disciplina il contrasto alla criminalità organizzata e in particolare l’assegnazione dei beni confiscati. Per la prima volta ...ivg

Mafia, 600mila euro per recuperare i beni confiscati in Liguria - La Regione Liguria investirà 600 mila euro all'anno a partire dal bilancio 2024 per favorire il recupero dei beni confiscati al crimine organizzato e mafioso da parte delle amministrazioni locali, un ...ansa

Mafia, 600mila euro all’anno per recuperare i beni confiscati in Liguria - Genova - La Regione Liguria investirà 600 mila euro all'anno a partire dal bilancio 2024 per favorire il recupero dei beni confiscati al crimine organizzato e mafioso da parte delle amministrazioni lo ...ilsecoloxix