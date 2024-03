Highlights Fenerbahce-Milano 3-2 | semifinale ritorno Champions League volley femminile VIDEO

(Di martedì 19 marzo 2024) GlidiOpet Istanbul-Allianz Vero3-2, gara didelle semifinali della Cev2023/2024 di. Dopo aver vinto l’andata 3-0, le ragazze di Marco Gaspari in Turchia avevano bisogno di vincere almeno due set per assicurarsi l’accesso alla finale della massima competizione continentale per club, ma alla fine si è reso necessario il golden set contro le turche. Decisiva ancora una volta Paola Egonu, che mette a referto 35 punti pesantissimi e sale in cattedra nei momenti decisivi. Non bastano alle prove sontuose di Arina Fedorovtseva (25) e di Melissa Vargas (29). Di seguito, ecco le azioni salienti di una partita bellissima, ma che alla ...

Il video con gli Highlights di Fenerbahce-Virtus Bologna 88-75 , match valido per la ventitreesima giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 . Sconfitta in terra turca per gli uomini di coach Banchi, che ... (sportface)

Turchia, follia Trabzonspor/ Video, tifosi aggrediscono giocatori Fenerbahçe in campo (18 marzo 2024) - Video, follia dei tifosi del Trabzonspor: invasione di campo dopo la sconfitta interna contro il Fenerbahçe e aggressione ai calciatori avversari, la federcalcio minaccia sanzioni penali. Follia nel ...ilsussidiario

Follia in Turchia: tifosi del Trabzonspor invadono il campo per aggredire i giocatori del Fenerbahce (VIDEO) - tifosi del Trabzonspor assaltano il campo, cercando di attaccare tutti i giocatori del Fenerbahçe mentre stavano festeggiando la vittoria in rimonta per 3-2 stasera. Anche il migliore in campo ...ilovepalermocalcio

Olympiakos–Fenerbahce: come seguire la partita. - Segui live la partita di Conference League Olympiakos-Fenerbahce su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta l ...sport.sky