Hazard riabbraccia il Chelsea | l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 19 marzo 2024) Eden, ex attaccante die Real Madrid è pronto a tornare a Londra, sponda ‘Blues’. Arriva. 352 partite, 11o gol e 92 assist sempre con la stessa maglietta ‘blues’ del suo, sempre dalla stessa parte, Edenè pronto a tornare in quella che è stata casa sua dal 2012 al 2019. L’attaccante esterno classe 1991 poi trasferitosi al Real Madrid per 115 milioni di eurocosì Londra e la sua gente. Il belga nello scorso ottobre aveva ufficializzato l’intenzione di dire ‘addio’ al calcio giocato, dopo i tanti infortuni che lo avevano costretto ai box medici per tanto tempo, allontanandolo per sempre dagli altissimi livelli tecnici con i quali ha deliziato per diversi anni il mondo intero. Con il suo dribbling bruciante, ...