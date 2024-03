Happiness cambia veste | i dipendenti riprendono in mano il brand

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024)destinazione: lo storicodi t-shirt va inagli ex. Il nuovo capitolo delriminese, all’apice del suo successo era arrivato a contare 90e 18 negozi monomarca. E ora riparte dalla storica serie di Rimini e da un network di partner produttivi dislocati sul territorio romagnolo. La storia diIlera celebre qualche anno fa, proponendo tshirt con scritte irriverenti. Ora ha mantenuto il monomarca di Milano Marittima e l’outlet a Rimini. Inoltre, è presente in una cinquantina di negozi in Italia. E il marchio dispone di un e-commerce diretto, rimasto sempre attivo. La nuova proposta riguarda le collezioni donna, uomo e bambini. E si compone prevalentemente di ...