Hamas plaude al successo di Putin | «Ora combattiamo insieme per i popoli oppressi» Il leader russo presto in Cina da Xi Jinping

(Di martedì 19 marzo 2024) Vladimirgode di un consenso granitico in Russia, cementato con la violenza e con la propaganda. Ma anche in giro per il mondo, l’autocrate di Mosca mantiene un solido giro di alleati ed estimatori a vario titolo. La prova è arrivata in queste prime 48 ore seguite alla vittoria nelle «elezioni» svoltesi domenica in Russia, che l’hanno riconfermato alla guida del Paese fino al 2030, proiettandolo comepiù longevo nella storia del Paese da due secoli. Ieri sono arrivate le affettuose congratulazioni di colossi mondiali comee India, oltre a quelle della Corea del Nord di Kim Jong-Un. Oggi il quadro si completa con il messaggio di congratulazioni recapitato da, in omaggio, in particolare alla «posizione russa a sostegno della causa palestinese, alla luce della battaglia per la difesa del nostro ...