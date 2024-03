Hades è disponibile su Netflix Games per piattaforme iOS

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 19 marzo 2024)è oraall’interno di, la sezione dedicata ai giochi della celeberrima piattaforma di streaming. Quindi dalla giornata di oggi il gioco è accessibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio in possesso di un dispositivo mobile iOS. Al momento non è prevista una versione per Android. Precisiamo che questa nuova versione del celeberrimo roguelike di Supergiant offre il supporto ai controlli touchscreen, consentendo in questo modo ai giocatori di gettarsi immediatamente nell’azione senza avere la necessità di utilizzare un controller dedicato, un qualcosa piuttosto scomodo in mobilità. Fatta questa precisazione, ricordiamo cherappresenta l’ultimo di una manciata di giochi popolari chesta aggiungendo al catalogo di titoli offerti agli ...