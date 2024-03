Guindos Bce | bene gli spread | ma ridurre i debiti

(Di martedì 19 marzo 2024) "I mercati in questo momento sono tranquilli, ma non possiamo dare per scontato che restino così" per sempre. A dirlo, riferendosi al buon andamento deglinell'area euro, è il vicepresidente della Bce, Luis de, durante un intervento a Madrid.ha osservato il "calo impressionante" dei premi di rischio per Paesi come Grecia, Portogallo e "qualcosa di simile in Italia e, in misura minore, Spagna". Tuttavia "i livelli di debito e deficit sono aumentati, a settembre i Paesi dovranno presentare programmi di aggiustamento con la necessaria riduzione dei livelli di debito molto elevati".

Roma, 14 feb. (askanews) – Alla Bce "ci vorrà ancora un po' di tempo prima che abbiamo le informazioni necessarie per confermare che l' inflazione stia tornando in maniera sostenibile al nostro

