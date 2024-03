Guillermo Mariotto attacca Ilaria Capponi dopo l’affaire con Platinette

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 19 marzo 2024) L’ospitata a ItaliaSì disarebbe passata totalmente inosservata se non fosse stato per Mauro Coruzzi che, parlando sottovoce e sperando di non essere udito, si è lasciato andare a un commento poco carino sul didietro della modella rivolgendosi a. “Le mie scuse aper l’ infelice battuta fatta durante ItaliaSì” – ha cercato di rimediare Coruzzi – “Era solo un’irriverente scemenza detta con l’acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono“. Mauro Coruzzi: un’offesa sottovoce alla modellafa indignare, la reazione https://t.co/FubHPvDHS3 — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 18, 2024 La modella a tal proposito ha rilasciato anche un’intervista al ...