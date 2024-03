Guerra alle baby gang | nuovo colpo in piazza Malpighi e la questura entra nelle comunità per minori | la ricetta del questore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Bologna, 19 marzo 2024 – In cinque hanno accerchiato un 17enne in. E, dopo avergli puntato un cutter al collo, lo hanno rapinato del cellulare. È successo sabato sera intorno22 e la polizia, chiamata dalla vittima, ha rintracciato in pochi minuti i giovanissimi autori del. Si tratta di cinque tunisini, di cui tre minorenni. Gli agenti del commissariato Santa Viola li hanno individuati a bordo di un autobus in via Sant’Isaia: avevano ancora il telefonino rubato alla vittima, che, una volta negli uffici della, ha immediatamente riconosciuto i cinque, tutti arrivati in Italia comestranieri non accompagnati. Ad eccezione di un diciassettenne, gli altri fermati sono tutti già gravati da precedenti. Al termine degli accertamenti i giovani ...