GS | Pinato squalificato per un turno | multa al Benevento per i seggiolini danneggiati

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome era normale attendersi, il Giudice Sportivo haper unil centrocampista Marco(ammonito al ‘De Cristofaro’, era in diffida), che sarà costretto a saltare il match di sabato contro il Monopoli (ore 14) al Ciro Vigorito. Con il giallo rimediato a Giugliano, entra in diffida Simonetti insieme a Paleari, Ferrante e Talia che al prossimo cartellino saranno squalificati. Il, inoltre, è statoto di 300€ “per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato numero 6del settore loro riservato”, come si legge nel Comunicato Ufficiale della Lega Pro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

