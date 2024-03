Grosso pino crolla su due auto in corsa sulla Colombo | un ferito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) Poteva essere una catastrofe ma fortunatamente ha avuto effetti limitati: unè cadutoCristoforo, all'altezza di viale Asia, centrando due macchine in movimento. È successo intorno alle 12.30. Una persona è stata socdai sanitari del 118, ma non è in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia Locale che hanno chiuso le corsie centrali in entrambe le direzioni. A essere colpito dall'alto albero sono stati un taxi e una Volkswagen Golf, entrambe in movimento. Il semaforo è stato abbattuto dallo schianto. Si tratta solo dell'ennesima tragedia sfiorata nella Capitale dove episodi di questo tipo sono sempre più frequenti non solo in caso di maltempo come visto oggi.