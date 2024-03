Gregorio bacchetta Evenepoel e Vingegaard | “Non capisco perché non vadano alla Milano-Sanremo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Lucaè intervenuto a Sport2day Speciale Ciclismo, appuntamento settimanale condotto da Francesca Cazzaniga su Sport2U, web tv di OA Sport: la voce di Eurosport ha fatto il punto sulla, disputata sabato scorso e vinta da Jasper Philipsen, ed in generale su questa prima parte di stagione, presentando, infine, i prossimi appuntamenti. Il canovaccio della Classicissima: “E’ stata una corsa un po’ come tutti ci aspettavamo, con un finale meno scontato di quello che poteva essere, però ci sono stati i soliti tanti movimenti nel finale, quindi un po’ di cose, diciamo, dsalita del Poggio fino a via Roma, sono accadute, con scatti, chiusure, contrattacchi. Qualche nome a sorpresa che poteva uscire dal mazzo, come nel finale Matteo Sobrero, assolutamente impronosticabile, o Tom Pidcock. Però poi la ...