Grecia-Kazakistan | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 19 marzo 2024) Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20.45, presso l’Opap Arena di Atene, si giocherà, match valido per la semifinale playoff Euro 2024. Scopriamo come arrivano le due squadre e le: LE ULTIME Vincitori del gruppo 2 della Lega C di Nations League, i greci hanno disputato un ottimo girone di qualificazione ad Euro 2024, piazzandosi terzi alle spalle di Francia e Olanda a quota 13 punti, e davanti ad Irlanda e Gibilterra. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio con i transalpini per 2-2 Vincitori del gruppo 3 della Lega C di Nations League, i kazaki hanno raccolto ben 18 punti nel girone di qualificazione ad Euro 2024, chiudendo terzi alle spalle di Danimarca e Slovenia. Nell’ultimo match è arrivata la sconfitta contro la ...

Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20.45, presso l’Opap Arena di Atene, si giocherà Grecia-Kazakistan , match valido per la semifinale playoff Euro 2024. Scopriamo come arrivano le due squadre e le ... (sport.periodicodaily)

EURO 2024. Via agli spareggi per gli ultimi posti. Polonia, Israele e Ucraina sognano - Parte domani la volata per gli ultimi tre posti a Euro 2024. Le vincenti di altrettanti gruppi andranno a completare i gironi di D, E ed F, quindi non quello dell’Italia. Nel primo si affronteranno Po ...msn

La Georgia cerca il primo torneo della sua storia: tocca a Kvara - La nazionale dell'estero del Napoli vuole la prima storica qualificazione ad una fase finale di un grande torneo ...gazzetta

Cagliari | Hatzidiakos convocato dalla Grecia per i playoff di Euro 2024 - Prima il ritorno a disposizione (in panchina) nella sfida di campionato vinta 4-2 contro la Salernitana e ora la chiamata in nazionale per gli spareggi verso Euro 2024. C’è anche il difensore centrale ...msn