Grassani | “Acerbi? Rischia 10 giornate di stop | possibili sanzioni anche ai suoi compagni di squadra”

(Di martedì 19 marzo 2024)sul caso-Juan Jesus Mattia, legale di fiducia della famiglia De Laurentiis e del calcio Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Caso Acerbi-Juan Jesus: il procuratore FIGC ha fissato per domani le audizioni dei due giocatori - Il colloquio della Procura FIGC con Francesco Acerbi e Juan Jesus andrà in scena domani. Dopo l'indicazione del Giudice Sportivo di un supplemento d'indagini, Giuseppe Chinè ha fissato per mercoledì ...tuttonapoli

L'avvocato Grassani sul caso Acerbi: "Possibili sanzioni anche per i compagni" - "Se dovesse emergere un’offesa razziale, Acerbi rischierebbe almeno 10 giornate di stop ed un’ammenda tra i 10 ed i 20 mila euro". A dirlo è l'avvocato Mattia Grassani intervenuto a Kiss Kiss Napoli.corrieredellosport

Santoni: "Acerbi, episodio avvilente. Se prende 10 giornate niente Europeo" - Andrea Santoni ha parlato del caso Acerbi soffermandosi sulla possibile eliminazione del calciatore interista dalla lista convocati per l'Europeo. Andrea Santoni, storico corrispondente della ...areanapoli