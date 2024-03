Grande Fratello | volano stracci tra Alessio Falsone e Massimiliano Varrese che sbotta | “Esaltato | adesso mi stai rompendo le scatole!”

(Di martedì 19 marzo 2024) Animi caldi in Casa trae Federico Massaro. La quarantacinquesima puntata andata in onda ieri sera diha visto, non solo elezione dicome terzo finalista ma ha anche affrontato le varie discussioni che si sono susseguite in questa settimana. Una su tutte quella che ha visto antagonisti Federico ea causa di uno spazzolino elettrico. L’atteggiamento assunto daè stato reputato da tutti estremamente eccessivo e anche durante la puntata di ieri sera, lo stesso Alfonso Signorini ha richiamato all’attenzione l’attuale gieffino, invitandolo a moderarsi. Subito dopo la messa in onda, i tre uomini, ritrovati a tavola hanno nuovamente ...

News tv. “Grande Fratello” , Mirko si mostra con Shaila Gatta : la reazione di Perla – È stata una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri, 18 marzo 2024, del “Grande Fratello” . E non soltanto ... (tvzap)

Intervista. Nello: io, Pino e la musica dei Daniele - Il musicista torna con il disco “E che cè resta”, con cui stasera, assieme a tanti artisti amici, al Palapartenope di Napoli, rende omaggio alla memoria del Fratello scomparso nel 2015 ...avvenire

Levante annulla il concerto, morto all'improvviso un collaboratore: "Abbiamo perso un Fratello" - Le parole per il suo collaboratore sono piene di affetto: "Abbiamo perso un amico, un Fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se ne è andato un grandissimo ...cataniatoday

Grande Fratello, Alessio Falsone e la crisi in piena notte dopo l'uscita di Anita Olivieri: «Me ne voglio andare, non me frega più un ca**o» - La finale del Grande Fratello è a meno di una settimana. La diretta di ieri sera, 18 marzo, ha decretato il terzo finalista, Massimiliano Varrese, e mandato a casa due coinquilini, Anita Olivieri e ...leggo