Grande Fratello | un’ex inquilina su Beatrice Luzzi | “Non è una donna di semplice comprensione ma…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 19 marzo 2024)concorrente di questa ultima edizione diha confessato di aver sperato davvero tanto di poter arrivare in finale. Stiamo parlando di Valentina Modini, la gieffina che si è fatta conoscere alpubblico per la sua simpatia e voglia di vivere. Eliminata durante la quindicesima puntata, Valentina si è detta dispiaciuta di non aver proseguito questo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. In un box domande su Instagram ha confessato: Domanda dolente: io sognavo la finale. Ho sempre rinunciato al mio lato da showgirl per seguire un percorso più in linea con l’ordinario (laurea/lavoro) quindi per me è davvero un salto importante e speravo proprio di fare il botto. Come tante persone, mi sono fatta il mazzo in molte occasioni della mia vita e quindi ho investito tanto entusiasmo in ...