Grande Fratello | un messaggio aereo speciale per Perla | “Ho vinto“

(Di martedì 19 marzo 2024), arriva unperda parte dei Perletti. Ecco la reazione della concorrente, manca ufficialmente una settimana al gran finale dove verrà decretato nel corso della diretta il vincitore dell’ottava edizione. Ieri sera Massimiliano è riuscito a conquistare un posto in finale,riuscirà ad essere una delle finaliste o addirittura la vincitrice? Nel frattempo oggi sulla casa di Cinecittà sono volati nuovi messaggi aerei da parte di amici e familiari dei concorrenti. Questo pomeriggio è stato davvero molto movimentato eper i coinquilini rimasti ancora in gioco dallo scorso 11 settembre. LEGGI ANCHE: Greta Rossetti tuona contro Sergio al...

Grande Fratello, Anita Olivieri subito dopo l'eliminazione: il gesto - Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 18 marzo - 2.617.000 spettatori con uno share del 19.54% - ci sono state ben due eliminazioni. La prima a dover abbandonare definitivamente ...today

Beatrice Luzzi ha le idee chiare: cosa vuole fare (in tv) dopo il GF - Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Beatrice Luzzi avrebbe le idee chiare su cosa vorrebbe fare, ancora, in televisione. Le parole. Data per favorita per la vittoria finale del Grande Fratello, ...donnaglamour

Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Alessio Falsone: "Hai la sindrome dell'eterno secondo" - Nuova discussione di Alessio Falsone, il concorrente che nella puntata del 18 marzo del Grande Fratello è stato ammonito dopo un forte battibecco con Federico Massaro. Questa volta Alessio ha avuto da ...movieplayer