Grande Fratello | quarantacinquesima puntata | eliminati Anita Olivieri e Paolo Masella Massimiliano Varrese terzo finalista | i nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 19 marzo 2024) È appena terminata la, nonché terzultimadel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici, unica opinionista. In studio presente anche Rebecca Staffelli, la speaker radiofonica che in questa edizione si sta occupando della parte social del programma. Dopo i saluti di rito questa nuovadelè entrata subito nel vivo. Il padrone di Casa ha annunciato al pubblico quanto sarebbe accaduto nel corso della diretta: due eliminazioni definitive e la proclamazione del! Dopo aver salutato tutti i gieffini, il conduttore ha mandato in onda la lite fra Alessio Falsone e Federico Massaro per… uno spazzolino di troppo. A sette giorni dalla ...