Grande Fratello | Paolo Masella subito fuori dalla Casa | cos' è successo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 19 marzo 2024) Si è tenuta ieri lunedì 18 marzo la terzultima puntata del, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda il lunedì e il giovedì su Canale 5. Una puntata importante, non tanto per i numeri (gli ascolti sono sostanzialmente sempre gli stessi. Non brillano ma neanche deludono)...