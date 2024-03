Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla quarantacinquesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 19 marzo 2024) Ma quanto suona bene dire che ieri è andata in onda la terz’ULTIMAdel? Ma quanto siamo piani, rasi, saturi, stracolmi sta gente dopo QUARANTACINQUE puntate? E, soprattutto, quanto è bello vedere finalmente dei televoti che abbiano un senso e portino a delle eliminazioni dopo aver assistito per MESI al “televoto che decreterà il primo candidato all’eliminazione che forse tra tre puntate andrà a rischio di uscire ma non si sa, non è sicuro, boh, più probabile che alla fine non esca nessuno“. E proprio le eliminazioni sono state, alla fine, gli unici momenti rilevanti delladi ieri, unain cui per riempire le 4 ore di diretta siamo dovuti arrivare a pensare ad un blocco di tango tra Varrese e la Tagli, non so se rendo l’idea del raschiamento del fondo del ...