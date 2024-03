“Grande Fratello” | Garibaldi in lacrime per Beatrice | ma finisce malissimo

(Di martedì 19 marzo 2024) News tv. “”,inperma– Giuseppeha pianto pensando aLuzzi. Nella clip che ilha mostrato durante la diretta di ieri, lunedì 18 marzo 2024, è stato trasmesso tutto il percorso dei due concorrenti nella Casa. Immagini che hanno commosso il bidello che, ad un certo punto, ha dichiarato che l’attrice è l’unica persona per la quale c’è stata un’attrazione reale e dei sentimenti. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, eliminazioni a sorpresa e terzo finalista: cosa succede stasera Leggi anche: “”, ...

Nella serata del 18 marzo c’è stata la terzultima puntata del Grande Fratello . Tra le decisioni più importanti ci sono state le eliminazioni di Anita e Paolo e la qualificazione in finale di ... (caffeinamagazine)

La serata di lunedì 18 marzo ha visto ancora una volta scontrarsi la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3 su Rai 1 con il Grande Fratello in onda su Canale 5. In prima serata su Rai 1 Luisa ... (dilei)

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarantacinquesima nonché terzultima puntata del Grande Fratello , durante la quale ci sono state due nuove eliminazioni e l’elezione del terzo finalista di ... (isaechia)

Grande Fratello: due eliminati, terzo finalista e nuove nomination. Cos'è successo ieri - Nella puntata del Grande Fratello 2023 di ieri, lunedì 18 marzo 2024, sono successe tante cose. Spazio alle emozioni, con una sorpresa per Giuseppe. Ma non sono mancati confronti e chiarimenti, in ...gazzetta

Grande Fratello, sondaggio televoto del 21 marzo: Alessio Falsone verso l'eliminazione - Giovedì 21 marzo è prevista una nuova eliminazione dalla casa del Grande Fratello. La semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini vede in bilico Alessio Falsone, Simona Tagli e Federico ...it.blastingnews

Grande Fratello, Lezia Petris e la proposta hot a Perla Vatiero. Ecco cosa ha detto - Proposta a luci rosse di Letizia Petris a Perla Vatiero. Durante la puntata di lunedì 18 marzo del Grande Fratello, la giovane fotografa abbracciando l'amica e credendo di non ...leggo